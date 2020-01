¿Qué dijo Pep Guardiola de la fiesta de los jugadores del Manchester City?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Manchester City goleó 6-1 al Aston Villa en su último partido y los jugadores festejaron la goleada a lo grande. Aunque querían que fuera privado, el diario The Sun y el Mirror de Inglaterra revelaron los detalles de la fiesta de los jugadores de Pep Guardiola con 22 modelos e influencers de Instagram.



Entre los detalles que los medios brindaron sobre la fiesta estaba el hecho de que ésta contaba con el permiso del entrenador. Este viernes en conferencia de prensa, un periodista le preguntó al español si realmente la fiesta contaba con su visto bueno.



"Han habido rumores de que los jugadores tuvieron una fiesta después del partido ante Aston Villa, ¿fue con tu permiso y te decepciona que esto haya llegado a la prensa?", le consultó a Pep.



"Yo lo sabía y cuando ellos tienen tiempo se juntan y tienen cenas junto con el staff, solos, lo hacen a menudo. Lo sabía y me gusta que se junten fuera de aquí, a veces en casa, en restaurantes como en este caso, me parece bien", dijo el entrenador y el tema quedó en esa pregunta porque el resto de la conferencia de prensa siguió como si nada.



Según lo que advirtieron los medios, 22 modelos e influencers volaron desde Italia a Inglaterra y se quedaron juntas en el hotel The Mere Golf Resort & Spa desde donde salieron en un bus hacia otra ubicación para reunirse con los jugadores.

La prensa sacó a la luz que la fiesta fue planeada durante meses por uno de los jugadores y las historias de Instagram que subieron varias de las modelos en el hotel fueron clave para corroborar el hecho.