Diego Godín se enfrenta al novio de Pamela Anderson

El uruguayo y el francés se conocen bien, principalmente por haberse enfrentado cuando Rami jugaba en la Liga española, primero en el Valencia (2011-2013) y luego en el Sevilla (2015-2017).

Pero este francés ha llamado la atención por algo que va más allá de lo deportivo. Después de varios meses de incertidumbre, blanqueó su relación con Pamela Anderson.

La edad, Anderson (50) y Rami (32), no ha sido un impedimento para la pareja y tampoco el idioma: "Él no habla muy bien inglés, yo no hablo muy bien francés, pero ambos nos entendemos con el idioma del cuerpo", declaró Pamela al Daily Mail.



En la misma entrevista Anderson también confesó que "el mejor sexo está en una relación comprometida" y "conocer los matices y la sensualidad de alguien es lo que te hace ser un buen amante".

