Diego Forlán saludó al primer uruguayo en el Salón de la Fama del Rugby

Diego Ormaechea, ex jugador y entrenador de Los Teros, ingresó al World Rugby Hall of Fame. Es considerado el mejor jugador del rugby uruguayo y Diego Forlán le dedicó un mensaje después de que el exrugbista fuera notificado de su entrada al Salón de la Fama, que se oficializará en noviembre.



Ormaechea es una de las principales figuras del rugby uruguayo a lo largo de toda su historia. Jugó el Mundial de Gales 1999, donde además de ser el capitán celeste se convirtió en el jugador más veterano en apoyar un try en una Copa del Mundo con 40 años, récord que aún está en su poder.



En 2003 fue el entrenador de la selección uruguaya que disputó el Mundial de Australia 2003. Sus hijos, Juan Diego y Agustín, hoy son parte del plantel de Los Teros que se apronta para disputar la Copa del Mundo de Japón.



"Bueno Diego, quería por medio de este video mandarte un saludo y felicitarte por ser el primer uruguayo en entrar al salón de la fama del World Rugby, te mando un abrazo grande", dijo Forlán en su video.