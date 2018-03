El día que René Houseman jugó borracho y le hizo un gol a River

RELACIONADAS René Houseman, el tercer campeón del mundo albiceleste fallecido René Houseman, el tercer campeón del mundo albiceleste fallecido Video René Houseman, el tercer campeón del mundo albiceleste fallecido

"Tengo miedo de morirme. Estoy con problemas, dolores estomacales... No sé si es cáncer o qué. Los médicos no me dicen nada. Pero yo la paso mal, aparte mi viejo y mi vieja murieron de cáncer. Hace bastante que estoy con este miedo", contaba Houseman en una entrevista que publicó El Gráfico hace 11 años.



En esa misma nota, Houseman reveló una de las historias mitológicas del fútbol argentino. Son muchos los que recuerdan aquel partido que Huracán y River jugaron en el Metropolitano 1977. Ese día el Loco hizo un gol. Un gol que no recuerda. Estaba borracho.

"Una sola vez jugué así, contra River, por el Metro 77. Me fui a la madrugada de la concentración al cumpleaños de mi hijo y volví borracho a las 11 de la mañana. ¿Y qué querés? Había baile y a mí me encantaba. Cuando aparecí los dirigentes no querían que jugara, pero yo les dije: 'Esperen que me duermo una siesta y después vemos'. Me dormí dos horitas, salí a la cancha, metí el gol, pedí el cambio y me fui a dormir. No daba más. Perdimos 2-1", recordó en esa misma nota al Gráfico.



En una entrevista televisiva, Houseman contó más detalles. "Llegué, me tomé 200 termos de café, me dieron 40 baños de agua fría hasta que me recuperé, no del todo. Jugué. Tenía un aliento que ponía en pedo a todo River. Entré, hice el gol y salí. A Fillol le hice el gol". Aquel 6 de noviembre de 1977 el conjunto millonario se impuso 2-1. Leopoldo Luque hizo los dos goles.