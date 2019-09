El día en que Jürgen Klopp se avergonzó frente a sus jugadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de haber recibido el premio The Best al mejor entrenador, Jürgen Klopp publicó su columna en The Players Tribune, como alguna vez lo hizo Edinson Cavani, y contó cómo una charla en el vestuario previa a un clásico lo hizo sentir avergonzado.



Corría el año 2011, Klopp dirigía al Borussia Dortmund que iba a enfrentar al Bayer Munich. "Les hablé de Rocky e Iván Drago y acabé avergonzado de mí mismo", admitió el ahora entrenador del Liverpool que arrancó su columna con una "embarazosa historia".



"La noche antes reuní a todos en el hotel para hablar del partido. Estaban todos sentados, con todas las luces apagadas. Comencé a reproducir escenas de 'Rocky IV' en un vídeo. La película de Iván Drago, un clásico para mí", relató el entrenador.

"En mi opinión, deberían proyectar Rocky 1, 2, 3 y 4 en las escuelas públicas de todo el mundo" Jurgen Klopp En su columna de The Players Tribune

"Les puse una escena en la que científicos están estudiando a Drago y les dije: "Ven, el Bayern es Iván Drago", relata. "¡Tienen lo mejor de todo! ¡La mejor tecnología! ¡Las mejores máquinas, son imparables!. Después vieron a Rocky Balboa entrenando en Siberia en su pequeña cabaña de troncos, cortando pinos y cargando en la nieve y corriendo hasta la cima de la montaña". "Esos somos nosotros, somos rocosos, más pequeños, sí. ¡Pero tenemos pasión, el corazón de un campeón. ¡Podemos conseguir lo imposible", escribió Jürgen Klopp.



"Seguí y seguí hablando y en un momento miré a mis muchachos para ver su reacción. Esperaba que estuvieran de pie en sus sillas, listos para correr por una montaña en Siberia como locos. Pero no, todo estaban sentados allí, mirándome con ojos muertos, en blanco", relata.



"Me miraban como preguntándose que de qué demonios está hablando este loco. "Entonces me di cuenta, espera, ¿cuándo salió Rocky IV ? ¿1980 o así?¿Cuándo nacieron estos niños? Y les pedí que levantaran la mano quiénes sabían quién era Rocky Balboa. Solo dos: Sebastian Kehl y Patrick Owomoyela".

"¡Todo mi discurso fueron tonterías! Era el partido más importante de la temporada y quizá el más importante de la vida de algunos de estos jugadores. ¡Y yo gritando sobre tecnología soviética y sobre Siberia durante 10 minutos! ¿Te lo puedes creer? Tuve que empezar de cero".



"Esto pasa a veces en la vida. Somos seres humanos. A veces, nos avergonzamos a nosotros mismos. Así es como es. Creemos que estamos dando el mejor discurso en la historia del fútbol, y en realidad estamos hablando completamente sin sentido. Pero nos levantamos a la mañana siguiente y nos vamos de nuevo".



Klopp dice que no se acuerda con certeza del resultado de ese partido, cree que ganaron 3-1. Pero explica que ese es un aspecto que a veces la gente no entiende sobre el fútbol.



"De los resultados, te olvidas. Te mezclas. Pero esos chicos, esos momentos de mi vida y esas pequeñas historias... de eso nunca me voy a olvidar". "Incluso mis mayores triunfos como entrenador, nacieron de un gran desastre", confesó.