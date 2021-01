Y un día.. Atlas ascendió de la última categoría del fútbol argentino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La otra pasión es de la 'C'. Ese equipo que fue conocido como "el peor del fútbol argentino" finalmente logró su tan ansiado objetivo: ascender de la última categoría del fútbol argentino. Atlas se quedó con el torneo reducido de la Primera D y por primera vez en 60 ascendió de categoría.

El equipo de General Rodríguez terminó 14 veces en el fondo de la tabla de la última división, siete veces fue desafiliado y por esa fama de "el peor equipo" comenzó un reality show en torno al club, que lo hizo conocido en América Latina.

No había un solo fanático del fútbol que no supiera la historia de Ricardo Puga y de cómo él había construido, prácticamente solo, el estadio del equipo 'marrón'. O que no se emocionara con una arenga del entrenador Néstor Retamar.

video Por fín, Atlas festejó su ascenso a la 'C'

¡ATLAS VA A JUGAR EN LA C POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA! @Laotrapasion pic.twitter.com/9FzRC1zqz8 — DIRECTVSportsAr (@directvsportsar) January 30, 2021

Atlas tuvo un gran torneo clausura en 2020, iba primero, pero luego del parate por la pandemia solo logró ganar un partido y se metió con lo justo en el reducido. Fiel a su historia, siempre sufriendo, venció a Cambaceres (1-0),. a Liniers (0-0 y 6-5 por penales) y a finamente a Deportivo Paraguayo por 2-0 en la final.

video La emoción de Nestor Retamar, el histórico DT

Tras la consagración, el entrenador llamó a su padre y confesó que lo quería ver campeón. Le cumplió el sueño a él y al club, que tantos años lo esperaron.

¿Hay un director técnico que simbolice el no bajar los brazos más que él?



Señoras y señoras, escuchamos a Néstor Retamar, el DT de Atlas. @Laotrapasion pic.twitter.com/WY1edJWNDN — DIRECTVSportsAr (@directvsportsar) January 30, 2021