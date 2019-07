Deyna Castellanos y un "que no caiga" en la playa para deleitar a sus fans

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Deyna Castellanos es sin dudas la mayor promesa del fútbol femenino de Venezuela. Después de convertirse en la goleadora histórica de los Sudamericanos juveniles Sub 17, se fue a jugar a la Universidad Estatal de Florida en Estados Unidos, donde además cursa periodismo.

La venezolana de 20 años aprovechó un día libre, mientras es comentarista del Mundial femenino de Francia 2019, y se fue a las playas de Miami. Como era de esperarse, no se olvidó de la pelota e improvisó un video donde demuestra todo su talento.



A la derecha en el video, la jugadora mexicana Norma Palafox que dejó las Chivas de Guadalajara y se fue a probar suerte a Estados Unidos. Comenzó de buena forma, seguro aprendió de la jugadora venezolana.



Castellanos, además de goleadora juvenil, tuvo el tercer lugar del premio Puskas y The Best en el año 2017.