Destino: Mbappé cumplió un sueño y se llevó un regalo histórico de Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé cambió los pósters por camisetas. De niño, el jugador del PSG llenaba las paredes de su cuarto con fotos de sus ídolos, Cristiano Ronaldo era uno de ellos, pero hoy les cambia camisetas. En la Euro 2020 se enfrentaron Portugal y Francia y, tras el empate 2-2, el jugador francés se llevó un regalo histórico del portugués.

Los dos goles del conjunto luso fueron de Ronaldo que alcanzó la cifra de 109 tantos como internacional y se convirtió en el máximo goleador a nivel de selecciones. Y, ¿quién tiene la camiseta de tan importante partido? Mbappé.

⚽🇵🇹 ¡GOOOOOL DE PORTUGAL! 🇵🇹⚽



Marca Cristiano e iguala a Ali Daei como el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones nacionales. EL BICHO.#POR 2-2 #FRA



La #EurocopaEnDIRECTV 🏆 la vives por @DIRECTVSports y @DIRECTVGO📲💻 pic.twitter.com/VvvSc5zhhG — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) June 23, 2021

La del primer tiempo CR7 la cambió con el otro goleador del partido, Karim Benzema, pero al terminar el encuentro la camiseta con la que marcó su gol 109 se la llevó Kylian y parece que fuera obra del destino.

Mbappé de adolescente en su habitación rodeado de pósters de Cristiano Ronaldo.

"Mis amigos y yo no esperábamos ser futbolistas. No era nuestro plan. Lo soñábamos. Es la diferencia. Algunos niños tienen pósters de super-héroes en las paredes de su habitación. Nosotros cubríamos las nuestras con futbolistas. Yo tenía muchos pósters de Zidane y Cristiano", le contó una vez Mbappé a The Players Tribune. Ya no pega imágenes de Cristiano, ahora tiene una camiseta histórica para enmarar.