El desconsuelo, llanto y mensaje del capitán del Leganés tras descender de LaLiga

El capitán del Leganés, Unai Bustinza, habló una vez finalizado el encuentro ante el Real Madrid y no pudo contener el llanto. Pese a haber empatado 2-2 ante el reciente campeón de LaLiga, su equipo bajó de categoría y Bustinza no ocultó su tristeza con un mensaje muy especial.



En medio de un momento particular para el fútbol por la pandemia de coronavirus y ante un estadio semi-vacío, el capitán del Leganés se mostró visiblemente emocionado al hablar con la prensa y no pudo contener su llanto.

“Siento mucho dolor por los chicos, sienten que se nos escapó, lo tuvimos en la mano”, dijo sobre la campaña del Leganés que aunque le robó un punto al Real Madrid no pudo zafar del descenso.



España fue uno de los países más afectados por la crisis sanitaria y alcanza hasta el momento más de 28 mil muertos por COVID-19. “Si el fútbol puede servir como algo pues que sea como lección de que nadie se rinda y que siga luchando hasta el final. Porque aunque el resultado no sea el esperado, la sensación y el sacrificio valen la pena”, fue el mensaje de Unai Bustinza.

A pesar del mal momento que vive el club y del descenso, Bustinza aprovechó ese mal momento para dar un mensaje de aliento a quienes realmente la están pasando mal en España por el COVID-19.



"Hay gente que está jodida en el hospital, se que la sensación del país es mala, pero si vale como ejemplo lo que hemos hecho de mantenernos vivos hasta el final, luchar, no bajar la cabeza y bueno... aunque a nosotros no se nos haya dado le aseguro a la gente que es un orgullo llegar así hasta el final”, dijo el capitán.