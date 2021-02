Desconocido: Gael Monfils no pudo contener las lágrimas ante su "pesadilla"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El francés Gael Monfils es de los tenistas más alegres del circuito de ATP pero en una conferencia de prensa en el Australian Open se mostró de una manera nunca antes vista. Visiblemente "apagado" y sin poder contener las lágrimas dijo: "me gustaría salir de esta pesadilla" y confesó: "volver me va a llevar tiempo".

El 2020 para Monfils no había empezado para nada mal. Normalmente es una especie de 'showman' y su alegría es transmitida en su juego. Había ganado los abiertos de Montpellier y Rotterdam, y casi derrota al número 1 del mundo Novak Djokovik en las semifinales en Dubai. Pero luego del parate por la pandemia de COVID-19 todo cambió y aún no ha podido volver a ganar un partido.

De 34 años y número 11 del mundo cayó por 3-6, 6-4, 7-5, 3-6 y 6-3 ante el 86°, el finlandés Emil Ruusuvuori, de 21 años.

video Gael Monfils desconocido en la conferencia de prensa

Luego del partido y ante la prensa, fue totalmente sincero:"Me gustaría salir de esta pesadilla", confesó. "No tengo confianza, me siento mal. Juego mal, no puedo sacar bien, no puedo pegar una derecha, cometo errores, juego 6 metros detrás de la línea, toco las lonas del fondo. ¿Por qué? No lo sé. Hay muchas cosas, tengo mis propias razones. Soy honesto, digo que no tengo confianza. Volver me va a llevar tiempo", explicó.