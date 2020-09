El descargo furioso de Neymar que denunció insultos racistas de Álvaro en PSG-Marsella

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue un partido para el olvido del PSG. Perdió el clásico ante Olympique de Marsella por 1-0, es su segundo partido con derrota al hilo y para colmo de males sufrió expulsiones.



Cinco expulsiones. Jordan Amavi y Darío Benedetto en el Marsella. Layvin Kurzawa, Leandro Paredes y Neymar por el lado del París Saint Germain.

Luego del encuentro los ánimos siguieron caldeados y Neymar, que ya había denunciado insultos racistas cuando dejó la cancha, terminó de confirmarlo en su cuenta de Twitter.



El brasileño se fue expulsado luego de que en el VAR confirmaran que le propinó un golpe a Álvaro González. "Le pegué porque es un racista", dijo Neymar a uno de los árbitros cuando dejó el campo de juego.

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Lejos de calmarse después, 'Ney' arremetió aún más contundente en la red social del pajarito. "De lo único que me arrepiento es de no haberle pegado en la cara a este bobo", escribió en un primer posteo.



“El VAR ve mi agresión y es fácil. Ahora quiero ver la imagen del racista llamándome ‘Mono’. Eso quiero ver. ¿Y ahí? A mí me castigan y soy expulsado pero ¿y ellos?”, siguió después.



video Esto fue lo que pasó

Neymar se ha quejado de insultos racistas...



Cuéntenme muchachos, ¿La reacción esta justificada?

pic.twitter.com/dzVD6QOgyu — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) September 13, 2020

video Y así se fue de la cancha Neymar

Siguieron los problemas entre los dos:

Luego de los tweets de Neymar, Álvaro González dejó su mensaje en la misma red social. "No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo", escribió.



Neymar contestó: "Vos no sos hombre para asumir tu error, perder es parte del deporte. Ahora, insultar y traer racismo a nuestras vidas no, no estoy de acuerdo. Yo no te respeto! No tienes carácter! Asume lo que dices.. sé un hombre. Racista!".