DejenJugarAlTanque, la campaña para Silva fue tendencia tras el fallecimiento del 'Morro'

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Santiago 'Morro' García fue encontrado sin vida en su departamento en Mendoza el pasado sábado y despertó la sensibilidad sobre el estado psicológico y anímico de los deportistas de élite. En Uruguay, los jugadores profesionales se movilizaron para crear conciencia y en Argentina, en medio de las muestras de cariño para el ex Godoy Cruz, comenzó a crecer en las redes sociales el #DejenJugarAlTanque.

La campaña tras dicho hashtag propone que le levanten la sanción por doping al delantero uruguayo Santiago 'Tanque' Silva, que recibió dos años de suspensión. Al igual que el 'Morro', el 'Tanque' también suma tiempo sin jugar entre la pandemia de COVID-19 y la sanción.

Hinchas despidieron al "Morro" García frente a la sede de Nacional By Juan Gari MIRA TAMBIÉN Hinchas despidieron al "Morro" García frente a la sede de Nacional

El delantero de último paso por Argentinos Juniors hizo su descargo y confesó que el positivo por Testosterona se debe a que se estaba sometiendo a un tratamiento para volver a ser padre.

En Argentina, la campaña para Silva fue viral y el Tanque grabó un video en su cuenta de Instagram para dar las gracias. "No quería dejar pasar por alto el agradecerles por todos los mensajes que me han mandado en diferentes redes sociales. Gente del fútbol, gente que no es del fútbol, colegas... y bueno, acá estamos. Nos tocó vivir esta injusticia. Pero como siempre digo con mucha actitud, siempre buscando lo positivo y siempre para arriba", comenzó diciendo el goleador.

Y dejó un mensaje tras el fallecimiento del 'Morro' García: "Nos tocó vivir un fin de semana muy triste, donde perdimos a un colega, perdimos a una persona, a un ser humano, no a un robot. Tengamos empatía, solidaridad y respeto", cerró.