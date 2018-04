Los dejaron afuera: el error en los festejos del Barça

Como habitúan a hacer muchos equipos cuando salen campeones, el Barcelona hizo unas camisetas para celebrar su 25° título.



Pero el problema estuvo en que se olvidaron de algunos protagonistas. En la parte de la espalda de las remeras, aparecían los nombres de los jugadores que consiguieron el campeonato, o al menos algunos.



No solo estuvieron ausentes en la camiseta Javier Mascherano, Arda Turan y Gerard Deulofeu, si no que figuró Rafinha quien nunca fue convocado.



Deulofeu, a modo de broma, escribió en Twitter: "Campeones de la liga! también es mía no..?"