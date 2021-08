La decisión de Antonela Roccuzzo con Barcelona y la confesión de Messi en París

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los últimos días fueron como una montaña rusa de emociones para la familia Messi-Roccuzzo. En tan solo horas pasaron de la tristeza de tener que dejar España y al Barcelona, después de tantos años, para llegar a Paris donde la gente del PSG los recibió como estrellas de rock.

"Se cierra una etapa maravillosa pero se abre un nuevo capítulo lleno de oportunidades", fue parte del mensaje que publicó Antonela en su cuenta de Instagram junto a una foto con esposo y los tres hijos de la pareja: Thiago, Mateo y Ciro.

Pero algo más llamó la atención en las redes sociales de la rosarina. Roccuzzo probó que la etapa con Barcelona realmente se cerró y dejó de seguir al club catalán. Y obviamente, le dio 'follow' a la del conjunto parisino.

Antonela no fue la única que mostró su enojo con el Barcelona. Jorge, padre de Lionel, dejó una frase que sigue resonando entre los hinchas 'culés'. "Averigüen en el club quien es el culpable de esto", dijo ante las consultas de los periodistas.

Las palabras de Jorge Messi "Averigüen en el club quien es el culpable de esto" pic.twitter.com/4b8qmBOw9h — 𝙁𝘾 𝘽𝙖𝙧𝙘𝙚𝙡𝙤𝙣𝙖 𝙇𝙄𝙑𝙀 (@VidaBlaugrana10) August 10, 2021

De cualquier manera y a pesar de lo que decidieron su padre y su esposa, al menos en las redes sociales de "Leo" no han habido cambios. Messi continúa siguiendo al Barcelona al igual que lo hace con su nuevo equipo el PSG.

VIDEO "Antonela estaba mal", dijo Lionel Messi

“Antonela estaba mal, pero me acompaña a donde sea, me bancó y me apoyó. Estamos preparados para lo que surja. Es un momento de felicidad para mi familia y para mí, después de días difíciles, de lo duro que viví en Barcelona”, dijo Messi en una entrevista con Christian Martin para ESPN.

Y para sus hijos tampoco fue fácil aceptar el cambio pero "Leo" tiró una gambeta como en la cancha y les habló "de Euro Disney, de la Torre Eiffel, del estadio” aunque reconoció que a Thiago, de 8 años, le costó porque “ya está grande y entiende un poco más”.