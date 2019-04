Debió ser actor: Fingió su secuestro para anunciar su retiro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A sus 54, Ignazio Barbagallo no quería que su retiro pasara desapercibido al igual que su carrera en el fútbol y decidió organizar su propio secuestro con la ayuda de varios de sus amigos.



El ex futbolista llegó a jugar en la cuarta división de Italia, pero ya habiendo pasado las cinco décadas se desempeñaba en el Citta di Viagrande, un equipo de la tercera división amateur de Sicilia.



En pleno partido, un helicóptero descendió sobre el terreno de juego y de él bajaron hombres encapuchados y con armas falsas para llevarse al veterano jugador.



"La idea nació hace muchos años pero el piloto vio la presencia de la policía de la ciudad y se asustó dejándome en el campo", le explicó el jugador al medio MeridioNews.



Uno de los secuestradores bajó con un cartel que decía "servicio de eliminación de jugadores terminados", pero la federación no se lo tomó humor. El club fue multado con 200 euros y no podrá competir hasta el 31 de mayo.