Dani Alves cambió los botines por los tacos

La lesión de rodilla dejó a Dani Alves fuera del Mundial de Rusia 2018 y aún lo mantiene fuera de las canchas, pero el lateral brasileño no pierde el buen humor.



Recientemente incluido dentro del once ideal en los premios The Best, Alves subió un video a su Instagram cantando el tema "Só Pra Castigar" de Wesley Safadão mientras que su novia Joana Sanz aparece de pronto para bailar con él.

El ex Barcelona siempre usa sus redes sociales para demostrar su faceta artística, ha declarado que de niño siempre disfrutó cantar pero esta vez sorprendió con otro video haciendo algo totalmente diferente.



Mientras su pareja se reía, lo filmó probándose y caminando con tacones y el propio Alves subió el video a su cuenta. "Estoy listo para la semana de la moda", escribió Dani.