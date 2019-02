El cuarteto de Talleres, que tiene sueños de Libertadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Y como no podía ser de otra manera, la música de fondo en el video es el cuarteto. Talleres ansía ganarle a Palestino para clasificar al Grupo A junto a River, Inter de Porto Alegre y Alianza Lima.



La 'T' tiene motivados a todos: jugadores e hinchas, y en su canal de YouTube comenzó a publicar una serie de videos antes de cada partido.



"Sueños de Libertadores" titularon a la mayoría. Este miércoles desde las 19:30, hora uruguaya, el equipo cordobés recibe a Palestino de Chile y el video no podía faltar. "Que no falte nadie. Jugamos todos", lo titularon.



Motivación:

En 2004 Talleres descendió de la Primera División del fútbol argentino y cayó en la peor debacle futbolística de su historia que lo hizo jugar varios años en el Torneo Argentino.



En 2013 le tocó perder una final por el ascenso en el Federal A y recién en 2015 pudo cumplir el objetivo de volver a la B Nacional para después regresar a primera.



Después de ese tumultuoso camino, hoy la realidad de la 'T' es otra. Ya consolidado en primera, dejó por el camino a San Pablo de Brasil en la Libertadores y un video motivacional, que recorre la debacle y el resurgimiento del club, también recorrió las redes sociales antes de enfrentar al gigante brasileño.