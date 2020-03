Cuando la cuarentena se mete con el fútbol: el desopilante video de Jero Freixas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La pareja del Mundial. Bajo ese nombre se hicieron conocidos Jero Freixas, su pareja Jose y su hija Rita, que se dedicaron a hacer videos muy divertidos durante el último Mundial de Rusia 2018 y se volvieron virales. La familia sigue haciendo clips en YouTube y la pandemia de Coronavirus fue un nuevo disparador.



Jero no aguanta más sin fútbol, ya no puede verlo en vivo y mucho menos jugarlo pero tenía un plan para saciar sus ganas sin que su pareja y su hija lo supieran. Al final, la niña es la que la tiene más clara y terminan disuadiendo al protagonista.



La idea del protagonista, con la camiseta de Independiente de Avellaneada, era fingir que iba al supermercado y quería evitar la hora pico. Pero sus planes eran otros.



"Un fulbito, no aguanto más", "¿cuándo voy a volver a putear un árbitro?", terminó confesando luego de que revisaran su mochila y encontraran botines y camisetas.



"Yo tampoco aguanto más, quiero ir al cole, jugar con mis amigos del cole pero no lo puedo hacer", interrumpió la pequeña que entendió a la perfección que no se puede salir porque está "el bichito que contagia".



Lo mejor es el mensaje del final. Valorar el trabajo de los médicos y entender que respetando las medidas esto va a terminar antes. Así Jero terminó cancelando su participación en el fútbol 5.