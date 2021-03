Cri criminal: un rodillazo ilegal a la cabeza lo hizo perder el cinturón en el UFC 259

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La definición del duelo por UFC 259 entre Petr Yan y Aljamain Sterling no dejó lugar a dudas. Desde el momento en el que el ruso le dio un rodillazo en la cabeza al estadounidense, la pelea quedó totalmente definida.

Sterling quedó tendido en el piso un buen rato mientras los comentaristas no podían creer lo que había sucedido. A Yan lo apodan "No Mercy" ("Sin Piedad") y no la tuvo con Aljamain Sterling que se quedó con su cinturón.

De todas formas, el estadounidense demostró que esa no era la manera en la que quería quedarse con el título. Una vez premiado tiró el cinturón al piso y demostró su enojo y decepción en las declaraciones a los medios de prensa.

“Por todo lo que trabajé hasta este momento, y que la pelea termine así, no es la forma en la que yo quería ganar. Traté de continuar, pero realmente no estaba en buen estado. Si seguía iba a recibir más castigo. Ya estaba en el piso y esto no es lo que yo quería”, aseguró.

“Tuve mucho daño por esa rodilla, realmente no podía continuar. Si lo hacía, perdía. Lamento mucho que esto haya terminado así realmente, pero fue totalmente ilegal y no estaba en condiciones para seguir.

“Pido perdón y deseo una pronta recuperación para Sterling. No quise lanzar un golpe ilegal, solo cometí un gran error y pagué por ello”, escribió en Twitter el ruso Yan sobre su acción a falta de nada más que 30 segundos para el final.