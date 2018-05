Creer o reventar: Payet tocó la copa, se lesionó y perdió la final

El capitán del Olympique de Marsella fue el primero de su equipo en ingresar la cancha en la salida de los equipos. Al llegar a donde estaba el trofeo, besó su mano y tocó la copa.



Creer o reventar: muchos creen que hasta no ganar la copa, 'se mira y no se toca' para no atraer a la mala suerte. Al final fue una maldición para el talentoso número 10 del Olympique.



Así salió a la cancha: el momento en que tocó la copa.



¡ASÍ SALEN LOS EQUIPOS!#EuropaLeaguexFOX | De esta manera ingresaron al campo de juego los 22 protagonistas del Atlético de MAdrid y Olympique de Marseille. pic.twitter.com/K0g4sGX6nL — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 16 de mayo de 2018

Media hora más tarde, se lesionó y salio llorando desconsolado mientras compañeros y rivales intentaban calmarlo.