Por el Coronavirus, Israel Damonte dio la conferencia de prensa vía Whatsapp

Huracán dirigido por Israel Damonte no encuentra la regularidad que él sí tenía como volante cuando jugaba y eso preocupa a muchos hinchas quemeros. Aunque no pudieron ir a la cancha porque se jugó a puertas cerradas por la epidemia de Coronavirus, seguro no hubieran aplaudido a su equipo que cayó 3-0 ante Talleres dirigido por el uruguayo Alexander Medina.



Quienes sí debieron llevarse los elogios fueron los del equipo de prensa de Huracán que media hora antes del partido organizaron dos grupos de Whatsapp, uno con prensa partidaria del club y otro con prensa en general para que por esa vía hicieran preguntas al entrenador y a uno de los jugadores terminado el encuentro.

En la sala de prensa solo estuvieron Damonte, Gonzalo Bettini (jugador) y el equipo de prensa del 'globo' que transmitió en vivo en sus redes sociales cómo los protagonistas respondieron a las consultas que llegaron por mensajes.