Un compañero le salvó la vida a Skrtel

Martin Skrtel estuvo muy cerca de protagonizar una lamentable noticia luego de recibir un pelotazo en la cabeza durante el partido entre Eslovaquia-Tailandia, por la fecha FIFA internacional.



Su compañero Ondrej Duda no demoró y auxilió al ex zaguero del Liverpool.



Metió su mano en la boca de Martin Skrtel para que no se atragantara con su lengua y entrara en un proceso de epilepsia. Afortunadamente, la ayuda fue rápida y gracias a esta el defensor de Eslovaquia pudo recuperarse satisfactoriamente.