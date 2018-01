Coentrao repartió trompadas y después lloró

Sporting de Lisboa, de manera sorprendente, empató 1-1 con Vitoria Setubal, dejando dos puntos muy importantes por el camino. En el tramo final del partido, el portugués Fabio Coentrao fue sustituido y no pudo controlar su rabia.



Cuando llegó al banco de suplentes, el lateral madridista descargó toda su bronca. Primero repartiendo puñetazos contra el banco y después llorando.



"No siempre, dentro del campo, las cosas suceden como queremos. Fuimos a lucharlo, no fuimos felices y eso nos dejó revueltos. Vivo cada partido como si fuese el último de mi vida. No me gusta perder. Quiero ser campeón con mi Sporting. Me sentí frustrado y reaccioné como soy, auténtico y genuino. Soy un hombre y no una máquina", dijo Coentrao al explicar su reacción.