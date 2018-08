Centurión le pidió disculpas a los hinchas de Racing

Los minutos finales del partido entre Racing y River Plate por la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores, se calentaron.



Mientras Enzo Pérez iba a ser sustituido por Rodrigo Mora, el de River tuvo un entredicho con Centurión que terminó caldeando los ánimos y culminó con la expulsión de los dos.

Mucho más calmado y mediante la intervención de los dirigentes del club de Avellaneda, Centurión le dedicó un video a los hinchas de Racing.



"Acá estoy. Quiero contarles que estos días me he sentido mal por la actitud

que tuve el otro día. Quería disculparme, el gesto fue porque en esa cancha había ganado", comenzó diciendo el ex Boca Juniors.