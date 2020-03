La categórica respuesta de Jürgen Klopp al ser consultado sobre el Coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Liverpool afronta su primera "crisis" desde que el entrenador alemán Jürgen Klopp está al frente del equipo ya que vienen de perder el invicto en la Premier League al caer con el Watford y la derrota ante Chelsea en la FA Cup no hizo más que agudizar el problema.



En la conferencia de prensa luego del partido ante los de Frank Lampard, Klopp fue consultado sobre si le preocupaba que la propagación del coronavirus pudiera afectar a los jugadores del Liverpool, pero el entrenador parece estar mucho más centrado en los problemas futbolísticos de los 'reds' y contestó categóricamente la pregunta replanteándose sobre quiénes deben ser los líderes de opinión.

“Lo que no me gusta para nada es que la opinión de un entrenador de fútbol sobre un tema serio como este, sea importante. No lo entiendo, realmente no lo entiendo. Es como si yo te lo preguntara, yo puedo preguntarte lo mismo a vos, tenemos el mismo rol en esto. Entonces no es importante lo que la gente famosa dice. Tenemos que hablar de las cosas importantes de forma correcta y no que gente sin conocimiento como yo hable sobre esto”, explicó.

"Yo soy un simple tipo que lleva una gorra de béisbol y va mal afeitado” Jürgen Klopp Entrenador del Liverpool

“Las personas que sí saben sobre el tema hablarán y van decir: ‘hay que hacer esto o lo otro y las cosas irán bien o no’. Pero no los entrenadores de fútbol. No lo entiendo. Política, coronavirus, ¿por qué yo? Yo soy un simple tipo que lleva una gorra de béisbol y va mal afeitado. Estoy consternado igual que vos, quizás menos, no lo sé porque no te conozco. Pero mi opinión no es importante", ratificó el entrenador.