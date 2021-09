La "cargada" de Piqué por el pase frustrado de Mbappé que se le volvió en su contra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una de las novelas del mercado de pases fue la de Kylian Mbappé y su posible llegada al Real Madrid pero al final el francés no pudo dejar el Paris Saint Germain y Gerard Piqué, tan jugador como fanático del Barcelona, se "mofó" de la situación con una irónica respuesta en su cuenta de Twitter.

Las ofertas del conjunto merengue fueron subiendo desde 160 millones de euros, y hasta se llegó a hablar de 200.000.0000, pero nada pudo contra la ilusión del PSG de apuntar a ganar la Champions League con el tridente integrado por Mbappé, Neymar y Lionel Messi.

"Respeto, mi hermano, por tu profesionalismo. Reprograma tus sueños para más tarde. La vida es bella. Eres el mejor", decía el mensaje de un amigo de Mbappé que el propio jugador compartió junto a la canción "Dream On" (sigue soñando) de la banda estadounidense Aerosmith. Más tarde Kylian borró la publicación pero sus ganas de jugar para el Real Madrid parecen no desaparecer tan fácil ya que no aceptó renovar para el Paris Saint Germain y podría llegar libre en el próximo mercado.

Uno de los primeros en reaccionar al fichaje frustrado del francés al Real fue el zaguero, y uno de los capitanes del Barcelona, Gerard Piqué. El español contestó irónicamente a una publicación del diario Marca que se preguntaba con qué número jugaría Mbappé en el equipo merengue.

"El 7", contestó Piqué mofándose de la situación, pero la burla se le volvió en su contra con las respuestas de los fanáticos. "Dímelo tu, que lo viste el año pasado de cerquita", respondió un usuario junto a una foto del jugador del Barcelona persiguiendo y tomando de la camiseta al francés del PSG. "No sabes cómo entendemos que lo celebres...", dijeron desde la cuenta de una revista del Real Madrid. "El año que viene gratis, como Messi", dijo otro.

