El cambio físico del 'Niño' Torres que ahora entrena boxeo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fernando Torres se retiró el año pasado como jugador profesional cuando era parte del Sagan Tosu de Japón. Alejando de las canchas, el 'Niño' abrió una cadena de gimnasios y aprovecha para darle rienda a una de sus pasiones: el boxeo.



La gimnasia de dicho deporte es de las más completas de todas y el entrenamiento ya deja marcas en el cuerpo del campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010. En la cuenta de Instagram de sus centros de entrenamientos en Madrid, Nine Fitness, Torres mostró el cambio que ha sufrido su físico que ha ganado más masa muscular que cuando era dirigido por Diego Simeone en el Atlético de Madrid.

Precisamente sobre el 'Cholo' habló el 'Niño' y se refirió a sus salida del equipo 'colchonero'. "No sé si fue algo personal o profesional o un poco de las dos. Entiendo la complejidad que tiene que ser para el entrenador gestionar una llegada como la mía (...). De alguna manera hubo un momento donde todo se desbordó y creo que en su cabeza nunca fui el delantero titular", repasa el exfutbolista, que disputó 160 partidos a las órdenes de Simeone, 71 de titular, marcó 38 goles y dio once asistencias de enero de 2015 a junio de 2018, cuando salió del club, informa EFE sobre las declaraciones del ex jugador en su documental 'El último símbolo', que se estrenó el viernes por 'Prime Vídeo' de 'Amazon'.

En la presentación de su documental y en cuanto a su futuro Torres dijo: "hace un año que me retiré y mi objetivo es disfrutar de mi tiempo, de mi familia, no hacer viajes cada tres días y disfrutar de mi tiempo, al mismo tiempo prepararme el curso de entrenador, cursos de gestión y dirección deportiva para lo que venga en el futuro. Lo que venga, seguro que no va a ser a corto plazo". Algunos lo quieren vincular al Atlético y el 'Niño' fue claro en eso también: sabe que solo volverá al club "al sitio donde pueda ayudar más".