La broma de Messi y el 'Kun' Agüero al streamer español Ibai Llanos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Durante la pandemia de coronavirus Sergio "Kun" Agüero decidió transmitir su partidas de videojuegos por streaming y comenzó a hacerse tan famoso y exitoso en el ambiente como quienes se dedican a eso.



De esa forma terminó haciendo un streaming con Ibai Llanos, muy popular en España, aunque fue el español que terminó burlado por el "Kun" y Lionel Messi gracias a un episodio que había dejado muy mal parado a Ibai.



"Si está el Kun mirando mi streaming, que llame a Messi y le pida perdón. Se tiene que acabar esta mierda ya, por favor, estoy sufriendo acoso, insultos, la gente en Argentina no me deja entrar, un país que amo.. por un error que tuve", confesó Ibai.



"¿Pero qué hiciste, boludo?, yo te "salvo las papas" tranquilo", le dijo el Kun aunque Ibai no entendió la expresión y tampoco el Kun cuando el streamer habló en catalán.

​

"Con lo de Messi no puedo más", confesó Llanos. "Supuestamente, según dice la gente, inventado por la prensa manipuladora, yo no lo saludo”. Agüero interrumpió: “Para mí quisiste saludar al otro y Leo pensó que lo ibas a saludar a él”. Nervioso, Ibai contestó: “Yo me voy sin mirar, esto sí que no lo entiendo. Aquí sí que reconozco, aquí la he liado”.



Agüero le dijo al streamer que iba a encargarse de su problema con Messi, y lo hizo. De repente llegó un audio del jugador del Barcelona y el "Kun" le advirtió a Ibai:“Estás todo colorado. Ya lo escuché, no te voy a decir si es bueno o malo”, y logró atemorizarlo aún más de lo que estaba.



Finalmente el "Kun" reprodujo el audio de la "Pulga": “Justo estoy mirando que estás hablando con Ibai. Decile que está todo bien, que no pasa nada. Me dejó pagando, me dejó re mal adelante de todos, pero no pasa nada”, dijo Messi.



“Por fin puedo entrar a en Argentina”, festejó Ibai. "Te tuve que salvar las papas”, retrucó Agüero.