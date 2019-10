La broma de Luis Suárez a Arturo Vidal por sus declaraciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Barcelona goléo por 5-1 al Valladolid y Luis Suárez, además de anotarle al único club que le faltaba, se encargó de hacerle una broma a Arturo Vidal.



El volante había declarado al medio chileno El Mercurio que su situación en el equipo culé no era la mejor. "No estoy contento, no estoy feliz, pero sí tratando de dar vuelta esto y ganarme un puesto de titular".



En el partido ante Valladolid, Vidal fue titular y por si fuera poco anotó uno de los goles del Barça.



Suárez, atento como dentro de la cancha, aprovechó para bromear con el chileno. "Ahora sí estás contento Arturo Vidal", le escribió en una historia de su Instagram.