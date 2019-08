El blooper del arquero del Liverpool que fue héroe de la Supercopa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Adrián San Miguel se transformó en héroe para Liverpool en la definición por penales ante Chelsea en la Supercopa. El arquero que dos semanas atrás no tenía club, fue fichado por los Reds y clave en el triunfo ante los de Stanford Bridge.



De vuelta en la Premier League, el arquero fue titular ante Southampton pero no tuvo la misma suerte. El Liverpool venía coronando un partido perfecto con un gol de Firmino y un golazo de Mané, pero el portero le puso un poco de suspenso al final.



Cuando quedaban menos de diez minutos para el final, Adrían recibió con los pies y se la regaló a un rival en su afán de salir jugando. Southampton descontó pero para fortuna del arquero, no llegó al empate y Liverpool se quedó con los tres puntos.

Adrián haciéndole un homenaje a Karius con el Liverpool. #RESPECT pic.twitter.com/zZoDQ4Vpt3 — Juego Balón (@sirjuegobalon) August 17, 2019

Pese al error, tiene la banca del entrenador Jürgen Klopp que aclaró que el arquero, que había sido lastimado en los festejos de la Supercopa por un hincha, fue muy exigido por su compañeros en el juego con el pie y estos debieron generarle mas opciones de pase.