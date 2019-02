Lo asustó con el festejo y le terminó regalando su camiseta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Quizás el pequeño niño saudí no conocía el típico festejo de Bafétimbi. Lo cierto es que le alcanza-pelotas se llevó un susto tremendo y al ver el festejo de Gomis y sus compañeros, salió corriendo.



Una vez finalizado el partido, el delantero ex Olympique Marsella, Lyon y ex compañero de Fernando Muslera en el Galatasaray, fue a buscarlo para obsequiarle su camiseta. El niño se sorprendió pero finalmente cambió el miedo por una sonrisa.