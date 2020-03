Así eran la cédula y pasaporte paraguayos de Ronaldinho

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ronaldinho y su hermano Roberto llegaron a Paraguay para que el ex jugador fuera la imagen del Casino Il Palazzo, participara de un fin benéfico con un fundación y presentara un libro sobre su vida. Pero todo se complicó una vez que allanaron la suite de los brasileños en el Hotel Yatch y Golf Club.



En el allanamiento encontraron C.I. y pasaportes paraguayos con los nombres de Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira. Ambos con la misma fecha de vencimiento el 07-01-2030 y con seguidos números de serie.

Luego de la irrupción en el hotel, Ronaldinho y su hermano quedaron detenidos y tuvieron que prestar declaraciones durante casi ocho horas. Aunque la estancia del ex Barcelona en la seccionan no fue tan inhóspita ya que recibió el cariño de algunos funcionarios que no pudieron evitar pedirle una foto.

"La decisión que se tomó es consentimiento de nuestro cliente, fue prestar declaración, responder a todas las preguntas del Ministerio Público, y nosotros a partir de mañana lo que vamos hacer es ingresar a verificar todos los detalles", dijo el abogado del brasileño.



Duros momentos de Ronaldinho en la Fiscalía!! pic.twitter.com/jqZaGGemWQ — FEDERICO ARIAS (@Fedearias77) March 5, 2020

"Salieron con documentación brasileña pero al ingresar a Paraguay presentaron el pasaporte paraguayo, que les fue entregado como un regalo o un obsequio ni bien bajaron del avión", expresó Federico Delfino (Funcionario de la Fiscalía paraguaya).