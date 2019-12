Artem Bahmet no embocó una: el peor tenista que se haya visto en un torneo profesional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ucraniano Artem Bahmet participó esta semana en la clasificación de un Future -la categoría más baja del circuito profesional-, el torneo M15 que se disputa en Doha, Qatar. Y se convirtió en protagonista por un dudoso récord: el de perder por 6-0 y 6-0 en su debut, en apenas 22 minutos y sin ganar ni uno solo de los 48 puntos que disputó ante el tailandés Krittin Kroaykul.



No es que Bahmet tampoco se enfrentó a un fenómeno: Kroaykul tiene 24 años y está en el puesto 1367 del ranking. El tailandés ganó los 23 puntos que ganó con el primer servicio, el único que disputó con el segundo saque, y los 24 con la devolución. Bahmet cometió apenas 6 dobles faltas, de acuerdo con la estadística de este duelo por la qualy del M15 qatarí. El "15", vale destacarlo, corresponde al total de premios que otorgan estos torneos: 15.000 dólares, a repartir entre todos los participantes del certamen.



Bahmet, que ingresó en el torneo como jugador alternativo, no tiene antecedentes tenísticos, ni siquiera en su país. Y, por lo visto en unos pocos puntos, parecía que se trataba de la primera vez en su vida que tomaba una raqueta. Incluso, su nombre no figura en la web de la Federación Ucraniana de Tenis, tampoco aparece en ninguno de los distintos rankings, ni hay referencia previa a su actividad como profesional.

Pasó en el M15 de Doha y la pregunta que todos nos hacemos es cómo llegó Artem Bahmet a jugar un torneo profesional.



¡Perdió 6-0 6-0 y no ganó ni un punto en todo el partido! pic.twitter.com/QP1Lk54azN — Tenis Zone (@TenisZoneOk) December 9, 2019

Desde luego, la paupérrima participación de Bahmet encendió las dudas sobre cómo pueden ingresar algunos "jugadores" en un torneo que se presume de tener cierta exigencia, y abrió la polémica por un nivel que ni siquiera alcanza el de un aprendiz.



Además, en varios foros de internet dicen que Bahmet apostó en su contra para sacar un rédito económico y que es un mánager de tenistas que aprovechó algunos cupos libres para colarse en el torneo.