De Arrascaeta salió a recorrer Catar y cayó en la trampa del helado

Giorgian De Arrascaeta se encuentra en Catar a la espera de jugar la final del Mundial de Clubes entre su Flamengo y el Liverpool de Inglaterra. El uruguayo aprovechó el tiempo libre y junto a su compañero Gabigol y las parejas de ambos salieron a recorrer el país árabe. El 'Cocho' cayó en la trampa del helado.



El uruguayo inició la remontada del 'Fla' ante Monterrey en la semifinal y este sábado se medirán ante los de Anfield para intentar volver a traer la copa a sudamérica y acabar con el reinado de los clubes europeos.

En la recorrida por Souq Waqif el ex Cruzeiro y Defensor Sporting quiso tomar un helado pero se le complicó. Es bastante común que quienes sirven el helado artesanal en los países árabes le hagan bromas a sus clientes cuando van a agarrar lo que compraron, y Giorgian cayó.



El de los amagues está vez no fue el 'Cocho' que cuando quiso llevarse su helado, se olvidó del cucurucho y Gabigol no pudo contener la risa al verlo quedar en ridículo.