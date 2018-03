Una arenga para imitar

"Lo único que tienen que hacer es divertirse con la pelotita", comenzó diciendo Máximo Monzón.



"Lo único que van a hacer ahora es jugar entre ustedes. Dársela al compañero y si no sale, no importa. Si no le puedo dar el pase al compañero, no importa. Los otros chicos quieren hacer lo mismo que ustedes y hay una sóla pelota para jugar", les dijo el entrenador a sus dirigidos.