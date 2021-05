Ajax salió campeón y fundió el trofeo en una muestra de amor a sus hinchas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con la consigna "conectados para siempre", el Ajax de Ámsterdam decidió dar una ejemplar muestra de cariño para sus hinchas luego de ser campeones en la liga Eredivisie.

El calor de los hinchas no estuvo en las tribunas pero no faltó temperatura para fundir el trofeo y regalarle a los fanáticos una parte de él. El club de Países Bajos decidió fundir el estaño del trofeo de casi 3 kilos para darle un regalo especial cada uno de los abonados al estadio que no pudieron seguir al equipo en esta temporada por la pandemia de COVID-19.

“Esta temporada tuvimos que jugar sin nuestros fans. Pese a ello, sentimos su apoyo cada semana”, afirmó Edwin van der Sar, exarquero y hoy director general del Ajax.

Por esta razón decidieron fundir el trofeo, crear un nuevo molde y como resultado de este generar 42.000 estrellas que salieron del mismo material que el trofeo y que serán destinadas a esos fanáticos que no pudieron concurrir al Ámsterdam Arena esta temporada; pero tendrán un pedazo de la historia del club.