"Aguantá la pelota. Como Román", el video de AFA para afrontar la cuarentena por COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El fútbol argentino siempre destaca por los spot publicitarios muy pasionales y ocurrentes y, frente a la pandemia por Coronavirus, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no fue la excepción. "Aguantá la pelota", es el segundo video de la casa madre del fútbol argentino frente al virus.



Utilizando a la pasión por el fútbol como gancho para captar la atención de las personas y dar el mensaje frente a la cuarentena por COVID-19 la AFA creó un gran spot con Juan Román Riquelme, Fernando Redondo, Carlos Tévez y Lionel Messi como personajes.

MIRA TAMBIÉN Video #YoMeQuedoEnCasa: el emotivo video de la AFA por el Coronavirus

En Argentina, la cuarentena ya alcanza el mes y medio y desde AFA apelaron a las metáforas futbolísticas para dar un mensaje que apunta a que se cumplan las medidas que adoptó el gobierno. “Lo que no podemos es echar a perder lo que logramos hasta ahora jugando en equipo”, dice la voz en off del video.

"Aguantá la pelota", el mensaje de AFA

"Aguantá la pelota. Como Román, que está por terminar el primer tiempo y vamos ganando. Dale, si la conocés bien. El enganche de Redondo, la boba de D'Alessandro, la pisadita de Carlitos, el chicle. Es un momento difícil. Y, por más ganas que tengas de salir, hay que aguantar la pelota en casa. No salgas a destiempo. ¿Adónde querés ir? Ya sé, este partido parece interminable. No te angusties, no te me caigas".

"El mundo está viendo lo bien que juega Argentina. Pero acordate, todavía no ganamos nada. Aguantá la parada con los pibes. Aguantá los trapos limpiando. Aguantá para ver a los tuyos. Por más que sea tu cumpleaños, aguantá la pelota todo lo que puedas...que te lo pide la hinchada, porque, si no, se nos viene el rival encima, de contra, y no perdona", agregan, mientras se ven imágenes de Alberto Fernández, presidente del país, como de los trabajadores esenciales que siguen con sus actividades durante la pandemia".



"De nosotros depende leer bien este partido, quién sale y quién se queda cubriendo. Sí o sí. Y si ves a alguno que no aguanta más, ayudalo, porque es en los momentos difíciles donde se ve los grandes equipos. En el esfuerzo de los que más resto tienen. Desde el banco ya están preparando algunos cambios. Vamos a tener que salir a cubrir a varios, a correr el doble por todos los que quedaron lesionados. Pero lo que no podemos es echar a perder lo que logramos hasta ahora jugando en equipo. Date cuenta que tenés todo un país atrás, metiendo igual que vos, dejando todo lo que tiene en la cancha: sangre, sudor y lágrimas. Vamos, Argentina, aguantá la pelota lo más que puedas. Pisala, amasala, llevátela a tu casa, porque este equipo de 45 millones de argentinos cuenta con vos para ganar".