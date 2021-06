"¡Agua!", dijo Cristiano Ronaldo y retiró a un sponsor de la Eurocopa en conferencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uno de los secretos de Cristiano Ronaldo para mantenerse al más alto nivel y casi sin lesiones es su estricto plan de alimentación. Desde hace años, el portugués sigue una dieta de "seis platos" y, en conferencia de prensa antes del debut de Portugal en la Eurocopa 2020, dejó en claro que Coca-Cola no forma parte de su plan.

En el pasado, el jugador de Juventus había mostrado su rechazo hacia las bebidas azucaradas y los alimentos fritos cuando le preguntaron sobre el futuro deportivo del más grande de sus hijos. "Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador.En estos momentos todavía no lo es, bebe Coca-Cola y come papas fritas; él sabe que no me gusta pero aún así lo hace", había confesado CR7 en una entrevista de 2020.

"¡Agua! Coca-Cola, pfff", dijo Cristiano al tiempo que alzó su propia botella de agua y corrió del lugar las de gaseosa. Se escucharon risas de los presentes pero seguro que a la marca de gaseosa, que pagó para estar ahí, no le cayó muy bien la acción del jugador a quien la UEFA podría aplicarle una multa. De cualquier manera, Ronaldo gana 31 millones de euros al año y seguro le parecerá más importante dar su mensaje.

¿Gaseosa? ❌ Agua ✅



Cristiano Ronaldo no descuida la dieta ni en rueda de prensa 😎🔝#EURO2020 pic.twitter.com/ZfbzYQAgu7 — Goal en español (@Goal_en_espanol) June 14, 2021

Sobre el debut de Portugal, CR7 dijo: "Lo más bonito es tener gente en el estadio. Queremos disfrutar de esta situación, el equipo está preparado. Siempre es bueno empezar con una victoria, pero firmo si me dicen que perdemos mañana y al final ganamos la Eurocopa”.