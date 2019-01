Su acreditación por favor, señor ¿Federer?

A pesar de tener 20 títulos de Grand Slam, seis Australian Open y ser el actual número tres del mundo, Roger Federer necesita presentar su acreditación para ingresar al vestuario.



El video se volvió viral. Y es que una de las cámaras de seguridad del torneo australiano mostró cómo el tenista, desprovisto de su acreditación, no pudo sortear al guardia para entrar al vestuario.



No es que el efectivo de seguridad no conozca a Federer, pero es norma del torneo que ninguna persona pueda ingresar a los vestidores sin acreditación. El suizo tuvo que esperar a que un asistente llegara con la tarjeta.



Más allá de la viralización y lo gracioso del asunto, hay que destacar que Roger siempre mantuvo la calma que lo caracteriza y el guardia de seguridad cumplió a rajatabla con el reglamento; sin importar el hecho de que estaba frente a uno de los tenistas más grandes de la historia.