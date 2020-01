Abierto de Australia: una alcanzapelotas "ayudó" a Federer a ganar el partido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En tres horas y media de partido por el Australian Open, Roger Federer venció al estadounidense Tennys Sandgren en cinco sets y remontó siete match points para el marcador final de 6-3, 2-6, 2-6, 7-6(8) y 6-3.



El suizo se calificó a sí mismo como "increíblemente suertudo" y es que no solo fue afortunado de no fallar durante siete puntos de partido sino que también una alcanzapelotas conspiró a su favor.



A sus 38 años y habiendo sembrado dudas sobre su estado físico en la previa al partido, Federer brindó un espectáculo emocionante. "Según fue avanzando el partido, empecé a sentirme mejor de nuevo y toda la presión desapareció''. "A veces necesitas suerte, porque en esos siete match points no tienes el control'', dijo Roger que ahora espera por el ganador entre el serbio Novak Djokovic y el canadiense Milos Raonic.



El accidente de la alcanzapelotas y la suerte para Roger:

En el 3-3 del tie break del cuarto set cambiaron de lado y cuando Sandgren se dirigía a su silla una ballgirl se lo llevó puesto. Justo cuando el norteamericano dejó hacia atrás su pierna derecha y chica pasó a toda velocidad y lo chocó.



Sandgren estaba visiblemente dolorido pero nunca se excusó del accidente con la alcanzapelotas.

video Highlights: Roger Federer Vs. Tennys Sandgren

VIDEO "No me merezco este (partido) pero estoy parado aquí y muy feliz", Roger Federer.

La confianza de Federer fue volviendo a medida que fue remontando los puntos que estaba abajo y comenzó a sentirse mejor. Luego del partido destacó la suerte que tuvo y que solo pensó en seguir jugando. "Creo en los milagros", dijo el suizo que se sintió "increíblemente suertudo".