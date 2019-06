Lucas Torreira: "Hago mi trabajo y quiero ser titular porque así vivo el fútbol"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“El medio campo es una de las zonas más pobladas del plantel, con cuatro jugadores que pasamos por un buen momento pero es el entrenador el que decide quien juega. Yo hago mi trabajo y quiero ser titular porque es mi manera de vivir el fútbol”, dijo Lucas Torreira en conferencia de prensa en el Complejo Celeste.

El futbolista del Arsenal de Inglaterra contó que “es verdad que muchas veces previo a la competencia preferimos no sentirnos protagonistas. Tenemos con qué, hay un equipo muy bueno, con muchas armas y muchas herramientas para ir a buscar el título. Somos la selección que tiene más títulos y tenemos una camiseta con mucha historia y siempre que salimos a la cancha vamos a salir a ganar. Nos pasó en el Mundial que fuimos de a poquito y mejorando. El primer partido es lo más importante por ahora”.

Respecto a su primera temporada en el fútbol inglés, el fraybentino remarcó que “el balance en la Premier es muy positivo. Pasé de Italia a un estilo de vida muy diferente. Por lo que es el campeonato inglés y di un salto en lo deportivo porque Arsenal jugaba cuatro competencias y tenés que acostumbrarte a jugar cada tres días. No pudimos clasificar a la Champions League desde la Premier y fue un golpe muy duro lo de la final de la Europa League que perdimos”.



¿Juega?

“Yo siempre me veo dentro del equipo, pero después es el maestro el que decide quién va dentro de la cancha. Me toque o no jugar, voy a estar pronto para lo que decida. Trataré de apoyar a los compañeros, porque así se vive acá. No pensamos en lo individual, siempre en lo colectivo”, remarcó el jugador acerca de la posibilidad de ser titular en el debut de la Copa América este domingo a la hora 19:00 frente a Ecuador en Belo Horizonte.

El crecimiento tras llegar a Inglaterra

Lucas Torreira dijo que le hizo muy bien irse a Inglaterra: “Crecí bastante en el Arsenal, es un equipo muy importante, que pelea cosas importantes siempre. Jugué 50 partidos, casi el doble de lo que jugué el año anterior. Aprendí muchas cosas, sobre todo a cómo manejar los partidos y vivir distintos momentos dentro del propio partido.

Respecto al estilo de vida, el volante uruguayo contó que “no sé si son muchas cosas las que disfruto porque la pasaba mejor en Italia. Es un mundo distinto Londres o Inglaterra. Me costó el idioma, relacionarme con la gente y con mis compañeros. Por momentos se hace muy difícil y eso es lo más importante. El clima es un factor difícil. Se extraña un poco el sol y más nosotros que somos de Sudamérica y lo tenemos siempre, pero a medida que pasen los años me voy a acostumbrar”.



El aliento de la gente

El jugador de la selección uruguaya habló acerca de lo que espera de los hinchas celestes y expresó que “mucha gente se va a acercar a la Copa América y cada vez que salimos a la cancha es muy lindo verlos en las tribunas”.

Los rivales celestes

Por último, Lucas Terreira analizó a los adversarios que tendrá Uruguay en el Grupo “C” de la Copa América: “Ecuador, Chile y Japón serán rivales complicados. Solo jugué contra Japón y es un rival difícil. Sufrimos mucho en ese partido, pero sabemos que todos los rivales sudamericanos son muy físicos y con el paso de los días vamos a analizarlos mejor”.