Le cobraron una falta contra Neymar y le reclamó al árbitro: "¿Usted vio el Mundial?"

En su primer partido tras Rusia 2018, Neymar tan sólo sufrió una falta, que fue reclamada por el infractor, el estadounidense DeAndre Yedlin, que le dijo al árbitro: "¿Usted vio el Mundial?".

Neymar fue, quizá, el jugador que concluyó el Mundial con la imagen más dañada, acusado de fingir en exceso y objeto de numerosos memes en las redes sociales.

Por eso, Yedlin se lo recordó al árbitro después de que el mexicano Fernando Guerrero señalase como falta una acción frente el capitán brasileño en el minuto 21 del encuentro amistoso que disputó la Canarinha contra Estados Unidos, en el Metlife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey).

"¿Usted vio el Mundial?", le dijo en tres ocasiones el enfadado lateral derecho norteamericano, según se pudo ver en las imágenes de televisión.

Neymar contestó tras el encuentro. "Desgraciadamente, no tengo mucho que decir. Lo lamento por él. Es un tipo de jugador que...No lo conozco y no es algo que me preocupe".

El seleccionador brasileño, Tite, también defendió a su jugador, al que ha convertido en capitán permanente de la Canarinha. "Dentro de poco le van a golpear y se dirá que es parte del juego".