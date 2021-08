Tres clavados con puntaje perfecto y solo 14 años: quién es la atleta china Quan Hongchan

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La mexicana Gabriela Agúndez se quedó al pie del podio en la final de plataforma 10 metros de clavados de los Juegos Olímpicos de Tokio al terminar en la cuarta plaza, en una competición en la que la china Hongchan Quan conquistó el oro con tres saltos puntuados con 10.

De solo 14 años, Quan acabó con 446,20 puntos, después de obtener la puntuación perfecta en las rondas dos, cuatro y cinco, superando a su compatriota Yuxi Chen (15 años), con 425,40 puntos y el bronce fue para la australiana Melissa Wu, con un puntaje de 371,40.

"No me considero un prodigio. De hecho no soy muy brillante, no se me dan bien los estudios", reveló con timidez la nueva campeona, que pese a competir por primera vez fuera de su país "no estaba demasiado nerviosa".



Agúndez finalizó con 358,50 puntos y su compatriota Alejandra Orozco terminó en la sexta plaza, con 322,05 puntos.



Las dos mexicanas habían obtenido el bronce en saltos sincronizados desde la plataforma de 10 metros en estos Juegos de Tokio.



"Para mí son unos muy buenos primeros Juegos, con un bronce y un cuarto puesto, peleando de tú a tú con las mejores y me voy muy contenta y motivada para seguir trabajando y esforzándome en el futuro, sabiendo que tengo el nivel para pelear con las mejores", aseguró Agúndez.



Agúndez había finalizado en la 4ª plata la semifinal matutina y aspiraba a sumar una segunda medalla en estos Juegos, de bronce, ya que la pareja china era inalcanzable.



Las mexicanas comenzaron discretas la final, con la 6ª (Orozco) y la 7ª (Agúndez) mejor puntuación tras la primera ronda, pero a medida que fue avanzando la competición siguieron ganando posiciones.



Principalmente, Agúndez, quien tras la tercera ronda ya se colocó 4ª y sólo le separaban siete puntos del podio, que ocupaba provisionalmente Wu.



Hongchan Quan: 14 años y saltos ornamentales

La china Hongchan Quan es una niña. Tiene apenas 14 años. Realiza saltos ornamentales. Y en tres de las oportunidades que se lanzó desde la plataforma de 10 metros a la pileta consiguió que todos los jurados consideraran lo mismo: sus movimientos fueron perfectos y merecieron calificaciones de 10. Lo que se creía imposible. Nadie había hecho algo semejante. Será otro de los momentos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que quedarán señalados para la eternidad.



También tenía 14 años Nadia Comaneci cuando en Montreal dejó al público pasmado por su actuación. En las barras asimétricas se movió con gracia y exactitud. Ejecutó movimientos que parecían trazados por el lápiz de un dibujante. Inmediatamente todos supieron ese 18 de julio de 1976 que acababan de ver a la ganadora de la competencia. Pero el asombro, la confusión y el malestar empezó a crecer como un rumor cuando la calificación de los jueces apareció en el tablero electrónico: 1.00 (uno). Fue un cachetazo, un desafío a la razón. Pero antes de que se desatara un escándalo, la voz del estadio aclaró: el cartel no estaba preparado para alojar cuatro dígitos. Sencillamente porque eso nunca había ocurrido. La actuación de la adolescente rumana era un 10.00. La primera actuación perfecta en la historia de la gimnasia.



No tuvo ese problema Quan con las modernas pantallas que reflejaron claramente la coincidencia de los árbitros que la calificaron. Ella lo miró seria, sin expresiones en su rostro que permitieran inferir alegría o emoción alguna.

Hongchan Quan también caminó por la plataforma con frialdad. Como si nada la afectara. Se acercó al borde directa y decidida. Los medios chinos dicen que empezó a saltar a los 7 años y que por eso todo le resulta muy natural. Suele ser así, los genios actúan muchas veces sin la necesidad de saber que lo son. De esa manera se vivió ese momento histórico: Quan ganó el oro con el puntaje perfecto en tres de sus cinco saltos. Es tan chica que todavía no procesa el vértigo de las presiones deportivas. Disfruta, sin saberlo, del tesoro de la inocencia.



Es la integrante más joven de la delegación de China. Terminó con 466,20 puntos, después de obtener la calificación óptima (10) en las ruedas 2, 4 y 5, por lo que superó largamente a su compatriota Yuxi Chen, de 15 años, y con 425,40 puntos, y a la australiana Melissa Wu, que quedó muy lejos, con 371,40.



Aquí vale aclarar que en la época de Comaneci, los puntajes en las pruebas de apreciación iban del 1 al 10, simplemente. Ahora también se califica así, pero el resultado final se determina al multiplicar ese registro por el grado de dificultad de la maniobra que el atleta ensayará (y que es previamente anunciada a los jurados). El valor de la dificultad de los saltos ya está preestablecido. Es por eso que los números no reflejan el 10 perfecto.

Resultados prometedores

Tras la quinta ronda, la clasificación estaba bastante clara: Hongchan Quan se iba a llevar el oro, Yuxi Chen la plata y el bronce se lo deberían jugar en el último salto entre Wu, Agúndez y la estadounidense Delaney Schnell.

Fue la australiana la que ejecutó mejor el último salto y se llevó el bronce.



A falta únicamente de la final masculina de plataforma 10 metros del próximo sábado, China se confirma como la gran potencia mundial de los clavados, con un total de 6 oros y 4 platas, dejando escapar únicamente el título en la prueba masculina de sincronizados en plataforma de 10 metros, que ganaron los británicos.



México, que se presentó en Tokio con una mezcla de veteranos y noveles, ha sumado ya un bronce y cuatro cuartos puestos, unos resultados prometedores para Agúndez: "Claro que hay futuro. A estos Juegos vinimos caras nuevas y lo hemos hecho muy bien. En México hay talento, somos una potencia y lo seguiremos porque trabajamos mucho en la alberca".