En Tokio 2020 cambian horarios de partidos de tenis por críticas: "¿Si muero quién será el responsable?"

Los partidos de tenis de los Juegos Olímpicos de Tokio comenzarán, a partir de este jueves, a las 15.00 horas locales para preservar la salud de los jugadores, anunció la Federación Internacional de Tenis (ITF) en un comunicado.

"En interés de la salud y el bienestar de los jugadores, y después de extensas consultas, la ITF ha anunciado un cambio de horario debido al calor y la humedad crecientes en Tokio. Los partidos del torneo olímpico empezarán a las 15.00 desde el jueves 29 de julio", detalló.

La decisión se tomó de acuerdo con el Comité Olímpico Internacional (COI), el Comité Organizador y los operadores olímpicos, así como con jugadores, árbitros y expertos médicos, aseguró la ITF.



Los horarios en los que se venían jugando los partidos de tenis en Tokio 2020 fueron objeto de severas críticas por parte de los jugadores. Durante el partido de octavos contra Fabio Fognini, el juez le preguntó a Daniil Medvedev si podía seguir jugando. "Puedo terminar el partido, pero puedo morir", respondió el ruso. "Si muero, serás el responsable", agregó.



El argentino Diego Schwartzman también se mostró indignado: "Es dificil jugar así. No sé cuántos grados hará, pero la sensación es de 40. Es una locura que nos manden a jugar a las 12 del mediodía con más de 40 grados de calor.Que tres personas que están bajo un aire acondicionado decidan que tenemos que jugar así es una locura. Están sentados en los sillones y después vienen cuando terminan los partidos con lentes de sol. Fue un partido para ver quién aguantaba más y él con sus saques sacó la ventaja. Parecía 'The Walking Dead'".



La española Paula Badosa, experimentó su dureza al tener que abandonar el miércoles su partido de cuartos de final contra la checa Marketa Vondrousova por un golpe de calor después de perder el primer set.



La también española Garbiñe Muguruza señaló que las altas temperaturas que se están dando durante el torneo olímpico de ese deporte "se podrían haber gestionado mejor" por parte de la organización.



"No hay necesidad de meternos a jugar con 37 grados", dijo Muguruza al ser preguntada por las circunstancias en las que Badosa abandonó la competición de los Juegos de Tokio.



La tenista española, quien también cayó eliminada en cuartos de final ante la kazaja Elena Rybakina, señaló que los partidos del torneo de tenis "se podrían jugar de noche" o repartidos a lo largo de las dos semanas de los Juegos, en lugar de en las horas centrales del día, en las que se están superando los 30 grados con índices de humedad superiores al 60 por ciento.



Badosa se retiró del torneo tras perder el primer set de su partido de cuartos ante Vondrousova (6-3). Mientras descansaba en la silla en el cambio de pista, la tenista española se sintió indispuesta, pidió asistencia médica y fue sacada de la cancha en silla de ruedas, con una toalla sobre la cabeza.



"No me quiero imaginar lo que debe ser jugar a las tres de la tarde", comentó por su parte Alejandro Davidovich, quien también cayó hoy eliminado en la tercera ronda ante el número uno mundial Novak Djokovic.