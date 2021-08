La reina de los récords: Hassan se cayó en la serie de 1500 metros en Tokio, pero clasificó

A holandesa Sifan Hassan deu show há pouco, no estádio Olímpico de Tóquio, durante prova dos 1500 metros. No meio do trajeto, ela acabou caindo num choque com outra atleta. Mas levantou, se recuperou e venceu a bateria



"Vai, levanta e anda" 🎵#Olimpíadasnoge #Tokyo2020 pic.twitter.com/6I6FszHLr7