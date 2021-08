¿Quién será el sucesor de Usain Bolt en los 100 metros? Estos son los velocistas a seguir

La primera final olímpica de los 100 metros hombres desde la retirada del rey Usain Bolt se augura muy abierta para este domingo a partir de la hora 9.50, sin ningún velocista de renombre en la salida, pues Christian Coleman está suspendido y Justin Gatlin no se clasificó. ¿A quiénes hay que ponerle atención?

Ronnie Baker

Estados Unidos, 27 años

Este desconocido del gran público vivirá la primera gran competición internacional de su carrera, pero su segundo lugar en los clasificatorios estadounidenses le dan estatus. Tercer mejor tiempo mundial en 2021, sorprendió a todos ganando el 100 metros del meeting de Mónaco el 10 de julio, el único que reunió a todos los favoritos de los Juegos Olímpicos. "Me sentía aliviado por mi segundo puesto en los clasificatorios. Me dije que si podía aguantar tal nivel de presión y emoción, nada me era imposible", declaró el medallista de bronce en los 60 metros en el Mundial en sala de 2018.