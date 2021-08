Pía Fernández correrá "rota física y emocionalmente" los 1500 metros en Tokio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La atleta María Pía Fernández debutaba en los 1500 metros este domingo desde las 21:47 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero dos horas antes la deportista informó de su lesión. "Normalmente un día previo a un gran campeonato estaría posteando una linda foto, con una frase motivadora. Hoy con mi corazón y sueños rotos, solo me queda agradecer a todos por el apoyo", escribió el Twitter.

"Con un duro golpe de realidad, rota física y emocionalmente, hoy por voluntad propia y bajo mi propia responsabilidad, decido pararme en esa línea de largada porque me lo merezco y porque trabajé muy duro por esto. Y también, porque huir no es una opción", expresó Pía que luchaba ante su lesión desde hace unos días.

Competirá de todas formas

A pesar de no estar en condiciones, la atleta uruguaya competirá y correrá lo que su lesión le permita, porque como lo dice anteriormente, así lo decidió.

"Hoy decido enfrentarme a la realidad, aunque duela y no sea como lo soñé y planifiqué. Pero es lo que toca y como siempre voy a dar todo, al menos "todo" lo que mi cuerpo hoy me permita dar. Hoy más que nunca voy a necesitar todo ese apoyo y buenas vibras qué siempre transmiten. Siento mucho decepcionar a todos quienes confiaron en mí y se ilusionaron conmigo. Hoy me propongo intentar disfrutar pese a todo, y pase lo que pase prometo sobre todo, que esto no termina acá. Gracias por todo y perdón por tan poco", finalizó Pía.

Según pudo saber Ovación, hace algunos días la atleta uruguaya está arrastrando una dolencia muscular que la tiene a maltraer y triste, porque no podrá estar al 100% en la noche de este domingo después de tanto tiempo de preparación.

Vale recordar que María Pía Fernández será la última competidora uruguaya en competir en los Juegos Olímpicos de Tokio luego de que Pablo Defazio y Dominique Knuppel finalizaran su actuación en el puesto 18 y que Déborah Rodríguez hiciera lo propio en la ubicación 19.