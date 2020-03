Ola de críticas al COI por no aplazar los Juegos Olímpicos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ola de críticas va en aumento, deportistas, entrenadores y dirigentes del mundo del deporte no ocultan su descontento por la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de no aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio, programados para realizarse entre el 24 de julio y el 9 de agosto del presente año.

La idea de no aprobar un cambio de fecha y la orden a los atletas de que continúen preparándose de la mejor forma posible, al tiempo que se promete simplificar los procesos de calificación, es rechazada en todos los rincones del planeta.

El COI parece que no comprendió que se trata de una situación excepcional y que, como tal, requiere soluciones excepcionales, porque a esta altura el 43% de los futuros participantes aún no ganaron su lugar en la cita deportiva.

Bob Bowman, quien fuera el histórico entrenador del nadador más grande de la historia, Michael Phelps, según informa el diario Le Parisien dijo: "Si posponen los Juegos, aliviarían la situación actual"..

"La gente se empuja. La mayoría no entrena. Si tuviéramos un poco más de tiempo para prepararnos, probablemente sería algo bueno. Lo que todos queremos ver mientras nos preparamos para los Juegos Olímpicos es un tipo de ritmo regular y predecible para la competencia y el entrenamiento. Esto es exactamente lo que no tenemos en este momento. Eso no significa que no se pueda hacer, pero definitivamente es diferente. Estamos en territorio desconocido", añadió.

El atleta británico Martin Rooney, velocista de la carrera de 400 metros, en tanto, subrayó en The Guardian: "La preocupación también es que los Juegos tendrán lugar y que los atletas no hayan tenido la oportunidad de calificar. Me enojaría si supiera que estoy en buena forma, pero que no tuve la oportunidad de correr en buenas condiciones y obtener el tiempo y los puntos necesarios para calificar".

Otra deportista que no temió criticar al COI fue la campeona de salto con garrocha en Rio 2016, la griega Katerina Stefanidi. "¿El COI nos pide que sigamos poniendo en peligro nuestra salud, la de nuestras familias y personas, solo para entrenarnos cada día?".

"Ver al COI insistir con tanta convicción en el hecho de que las cosas seguirán adelante es insensible e irresponsable dado el estado de la humanidad", dijo la canadiense Hayley Wickenheiser, cuádruple campeona olímpica en hockey sobre hielo. y miembro del Comité Olímpico. "Desde el punto de vista de los atletas, solo puedo tratar de simpatizar imaginando la ansiedad y la angustia que sienten en este momento".