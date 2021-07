"Lola" Moreira: "No lo tomo como una derrota, al contrario, me lo llevo como aprendizaje"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la madrugada de este viernes, Dolores Moreira le puso punto final a su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. La atleta, que representa a Uruguay en la modalidad láser radial en vela, aseguró estar "feliz y orgullosa de haber representado a Uruguay" teniendo en cuenta de que se trata de su segunda participación con tan solo 22 años.

"Lola" terminó en el puesto 22 de las 44 competidoras que participaron en territorio japonés y sentenció: "Venía con un objetivo en mente y no lo pude lograr. Me queda un gustito amargo porque a pesar de haber hecho todo el esfuerzo y todo lo que estuvo a mi alcance, esto no se vio reflejado en los resultados".

"No lo tomo como una derrota, al contrario, me lo llevo como aprendizaje y me da más fuerzas para continuar en este proceso que empezó en Rio 2016. Estoy convencida de que aún nos queda mucho por lo cual sonreír, luchar, disfrutar y también llorar juntos...", manifestó en un mensaje a través de sus redes sociales.

"Gracias a todos por tomarse unos segundos, minutos e incluso horas de su vida para subirse a este barco conmigo...", finalizó y agregó un mensaje más: "Paris 2024, es con vos!"