"Cuando llegue a casa lidiaré con todo": Simone Biles admitió que su tía falleció en medio de los Juegos Olímpicos

Simone Biles fue récord en los Juegos Olímpicos de Tokio. Alcanzó las siete medallas e igualó a la gimnasta Shannon Miller que era la que más preseas acumulaba entre la gimnasia olímpica estadounidense.

De todas maneras, no fue una competencia sencilla para la atleta norteamericana donde se fue más noticia por su ausencia de las competencias que por las medallas obtenidas.

"Tengo que centrarme en mi salud mental. Creo que la salud mental está más presente en el deporte ahora mismo", había admitido antes de decidir que no iba a participar en la gran mayoría de las disciplinas de Tokio 2020.

De todas maneras, hubo otro detalle más que hizo su estadía en Japón muy complicada y fue la muerte de su tía mientras ella estaba en los Juegos Olímpicos.

"Al final del día, la gente no entiende por lo que estamos pasando", afirmó Biles y agregó: "Hace dos días, me desperté y mi tía falleció inesperadamente, y no fue más fácil estar aquí en los Juegos Olímpicos".

La entrenadora de Biles, Cecile Canqueteau-Landi, manifestó a la prensa: "Yo estaba en plan, 'Dios mío, necesito que se acabe ya esta semana'. Le pregunté (a Simone Biles) qué necesitaba. Y me dijo 'sólo necesito tiempo'. Le dije 'Si necesitas algo me llamas o me escribes, sea lo que sea'. Ella llamó a sus padres y dijo 'no hay nada que pueda hacer desde aquí. Así que voy a terminar mi semana y cuando llegue a casa lidiaré con todo'".